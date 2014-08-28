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Легковой автомобиль и школьный автобус столкнулись лоб в лоб в Японии. Пострадали 18 человек

28 августа 2014 13:22
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Новости Японии. Серьезное ДТП произошло на западе Японии. Легковой автомобиль столкнулся со школьным автобусом. К счастью, обошлось без жертв, однако пострадали, по меньшей мере, 18 человек. Большинство из них – дети. Правда, врачи уверяют, что их жизням ничего не угрожает.

Авария произошла на одной их скоростных магистралей рядом с терминалом оплаты.

По предварительной информации, виновником инцидента стал водитель автобуса. Он не пропустил легковой автомобиль, в результате чего произошло лобовое столкновение.

Сейчас следователи ведут расследование случившегося, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в Азии

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