В Витебске 78-летний водитель ВАЗ врезался в опору линии электропередачи. Пассажир, супруга водителя, погибла

Новости Беларуси. Трагедия на улице Гагарина в Витебске произошла в четверг днем.

Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, съехал на трамвайные пути и столкнулся с опорой линии электропередачи.

Пресс-служба Витебского областного Управления МЧС:

До прибытия подразделений МЧС водителем ПАСП-12 д. Мишневичи Шумилинского РОЧС, прапорщиком внутренней службы Григорьевым Алексеем Александровичем, следовавшим на личном автомобиле в попутном направлении в свободное время от несения службы, из попавшего в ДТП автомобиля был извлечен пострадавший водитель в бессознательном состоянии. С травмами различной степени тяжести пенсионер 1936 г.р. был доставлен в ГУЗ «Витебская областная клиническая больница».

Супругу водителя из салона автомобиля извлекли спасатели.

С травмами различной степени тяжести она была доставлена в больницу. Женщина скончалась, не приходя в сознание.

Еще одна авария со смертельным исходом произошла на днях в Гомеле. Автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 21-летний гомельчанин, вылетел на тротуар к остановке общественного транспорта. Здесь он снес рекламный щит и сбил двух 20-летних девушек. Одна из них, не приходя в сознание, скончалась в больнице. Подробности этой трагедии вы узнаете из видео.