В Речицком районе легковушка сбила 3-летнюю девочку

Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельсва ДТП с участием ребенка в Речицком районе. Как сообщает УСК по Гомельской области, 3 августа в населенном пункте Короватичи 30-летняя водитель Renault совершила наезд на 3-летнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящего на встречной полосе микроавтобуса. Девочка была госпитализирована с травмами.

Фото: УСК по Гомельской области

Выяснилось, что пострадавшая вместе с семьей проводила лето у бабушки. К их дому приехал микроавтобус, в котором продаются продукты. Родители девочки пришли к автомашине за покупками и не заметили, как из частного подворья выбежала на дорогу их дочь. Пострадавшую уже выписали из медучреждения.

Фото: УСК по Гомельской области