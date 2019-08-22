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В Речицком районе легковушка сбила 3-летнюю девочку

22 августа 2019 09:24
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Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельсва ДТП с участием ребенка в Речицком районе.

Как сообщает УСК по Гомельской области, 3 августа в населенном пункте Короватичи 30-летняя водитель Renault совершила наезд на 3-летнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящего на встречной полосе микроавтобуса. Девочка была госпитализирована с травмами.

В Речицком районе легковушка сбила 3-летнюю девочку-1

Фото: УСК по Гомельской области

Выяснилось, что пострадавшая вместе с семьей проводила лето у бабушки. К их дому приехал микроавтобус, в котором продаются продукты. Родители девочки пришли к автомашине за покупками и не заметили, как из частного подворья выбежала на дорогу их дочь.

Пострадавшую уже выписали из медучреждения. 

В Речицком районе легковушка сбила 3-летнюю девочку-4

Фото: УСК по Гомельской области

По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь. В автомобиле был установлен видеорегистратор, запись которого приобщена к уголовному делу. Специалистам назначен ряд экспертиз.

Недавно в Калинковичах автомобиль сбил 5-летнего мальчика. Ребенок получил телесные повреждения (читать далее).

# Авария в Гомельской области # происшествия

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