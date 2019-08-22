В Речицком районе легковушка сбила 3-летнюю девочку
Новости Беларуси. Следственный комитет устанавливает обстоятельсва ДТП с участием ребенка в Речицком районе.
Как сообщает УСК по Гомельской области, 3 августа в населенном пункте Короватичи 30-летняя водитель Renault совершила наезд на 3-летнего ребенка, который выбежал на дорогу из-за стоящего на встречной полосе микроавтобуса. Девочка была госпитализирована с травмами.
Фото: УСК по Гомельской области
Выяснилось, что пострадавшая вместе с семьей проводила лето у бабушки. К их дому приехал микроавтобус, в котором продаются продукты. Родители девочки пришли к автомашине за покупками и не заметили, как из частного подворья выбежала на дорогу их дочь.
Пострадавшую уже выписали из медучреждения.
Фото: УСК по Гомельской области
По факту дорожно-транспортного происшествия было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь. В автомобиле был установлен видеорегистратор, запись которого приобщена к уголовному делу. Специалистам назначен ряд экспертиз.
Недавно в Калинковичах автомобиль сбил 5-летнего мальчика. Ребенок получил телесные повреждения (читать далее).