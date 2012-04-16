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Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Минске. 2 человека госпитализированы

16 апреля 2012 07:39
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Новости Беларуси. Утро понедельника не обошлось без аварии. В Минске на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

За рулем автомобиля был парень 92-го года рождения. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Липень, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
И водитель, и пассажир были доставлены в медучреждение Минска с различными травмами различной степени тяжести. В данный момент выясняются обстоятельства дела и вина в данном ДТП.

Очевидец:
Как ехал, так и приехал в автобус. Может, километров 50 было.

# Аварии # Авария в Минске # авто # Вячеслав Липень # Фотофакт # Отдел по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома # Авария автобуса

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