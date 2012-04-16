Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом в Минске. 2 человека госпитализированы

Новости Беларуси. Утро понедельника не обошлось без аварии. В Минске на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Щорса легковой автомобиль столкнулся с пассажирским автобусом.

За рулем автомобиля был парень 92-го года рождения. С травмами различной степени тяжести он доставлен в больницу. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Липень, инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

И водитель, и пассажир были доставлены в медучреждение Минска с различными травмами различной степени тяжести. В данный момент выясняются обстоятельства дела и вина в данном ДТП.

Очевидец:

Как ехал, так и приехал в автобус. Может, километров 50 было.