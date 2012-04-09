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В США легковушка врезалась в бензовоз. Более 30 тысяч литров топлива вылились на трассу и загорелись

09 апреля 2012 07:02
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Новости США. В Калифорнии авария на скоростной трассе привела к серьезному пожару. Легковая машина на полном ходу врезалась в бензовоз, тот наехал на отбойник и перевернулся. В результате на дорогу вылилось более 30 тысяч литров бензина. Топливо загорелось, огненная полоса растянулась почти на километр.

Несколько часов с пламенем боролись более сотни 150 пожарных. На данный момент известно, что водитель легковушки был нетрезв. Ему предъявлены обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт

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