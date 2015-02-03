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Легковой автомобиль и трактор столкнулись в Лунинце: три человека пострадали, тракторист – в коме

03 февраля 2015 10:36
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Новости Беларуси. В Беларуси с приходом похолодания растет число ДТП с участием снегоуборочной техники. Так, минувшей ночью в городе Лунинец Брестской области автомобиль врезался в трактор, убиравший проезжую часть.

От удара тракторист вылетел из кабины через стекло и в данный момент находится в коме в реанимации.

Водителя и пассажира автомобиля, заблокированных в салоне, пришлось доставать при помощи специнструментов сотрудникам МЧС. Они также госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария в Брестской области # Фотофакт

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