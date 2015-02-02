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Вместо трамваев по улицам Первомайской, Ульяновской и Бобруйской в Минске пустили автобус № 901

02 февраля 2015 17:34
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Новости Беларуси. Стуков трамвайных колес уже не слышно, а минчане на остановочном пункте «Ульяновская» по привычке ждут полюбившееся трамвайные маршруты, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Трамвайное движение по улицам Первомайской, Ульяновской и Бобруйской уже отменили, а массовые скопления ожидающих минчан до сих пор наблюдается на остановках. Закрытие движения связано со строительством третьей линии метро.

Чтобы удержать связь железнодорожного вокзала с центром организовали работу автобуса № 901, который следует от диспетчерской станции «Дружная» до «Змитрока Бядули» с интервалом от трех до семи минут.

# Работа транспорта в Минске # авто

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