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Школьный автобус столкнулся с фурой в Канаде: 1 человек погиб, 15 ранены

03 февраля 2015 07:22
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Новости Канады. Крупное ДТП в Канаде. В аварию попал школьный автобус. Сообщается, что один человек погиб и 15 получили ранения различной степени тяжести. Места происшествия оцепила полиция.

По предварительным данным, пассажирское транспортное средство столкнулось с грузовой фурой. Водитель автобуса скончался на месте. А ученики начальных классов получили различные травмы. В основном это переломы конечностей.

По предварительной версии, школьный автобус выехал на встречную полосу. Водитель могу уснуть за рулем. Все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Аварии в Канаде

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