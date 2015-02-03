Школьный автобус столкнулся с фурой в Канаде: 1 человек погиб, 15 ранены

Новости Канады. Крупное ДТП в Канаде. В аварию попал школьный автобус. Сообщается, что один человек погиб и 15 получили ранения различной степени тяжести. Места происшествия оцепила полиция.

По предварительным данным, пассажирское транспортное средство столкнулось с грузовой фурой. Водитель автобуса скончался на месте. А ученики начальных классов получили различные травмы. В основном это переломы конечностей.

По предварительной версии, школьный автобус выехал на встречную полосу. Водитель могу уснуть за рулем. Все обстоятельства аварии устанавливаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.