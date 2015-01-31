Авария в Минске: Renault протаранил BMW, разбито пять машин

Новости Беларуси. Авария произошла 30 января около 21.00 на улице Жилуновича в Минске.
Как пишет onliner.by, автомобиль Renault на большой скорости и без света ехал в сторону Партизанского проспекта. Водитель не удержал дистанцию и врезался в BMW, ехавший перед ним.
BMW отбросило в припаркованные в первой полосе машины, в результате чего разбито два автомобиля. Renault же выбросило на полосу встречного движения, где он столкнулся с УАЗом.
Водителя Renault из салона извлекали спасатели, он сильно пострадал и был госпитализирован. В больницу также доставлен водитель BMW, возможно, травмы получил и его пассажир.
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ДТП произошло при весьма неоднозначных обстоятельствах. У одной из иномарок во время движения открылся капот, водитель включил «аварийку» и остановился. Следующий автомобиль не успел притормозить. Затем произошла целая серия ДТП.
В итоге: пять разбитых машин, одна и вовсе оказалась в кювете, и двое пострадавших (смотрите видео).