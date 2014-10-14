Дрогичин: два 17-летних мотоциклиста-бесправника столкнулись лоб в лоб

Новости Беларуси. 13 октября под Дрогичином лоб в лоб столкнулись два несовершеннолетних мотоциклиста-бесправника.

История почти анекдотичная: обоим по 17 лет, оба без прав, оба на «Планете» и в мотошлемах.

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«ИЖ Планета-4», которым управлял студент БрГТУ выехал на встречную полосу дороги, где и столкнулся с «ИЖ Планета-3», за рулем которого был односельчанин-лицеист.

В результате ДТП горе-водители госпитализированы в УЗ «Дрогичинская ЦРБ».

У обоих закрытая черепно-мозговая травма, у одного также переломы бедра и голени.

По факту ДТП проводится проверка.

Что остается от мотоцикла после дорожно-транспортного происшествия? Смотрите видео!

Наглядный ответ на этот вопрос можно было увидеть в самом центре Гомеля, где провели необычную выставку. Поводом к «Шокотерапии» для мотоциклистов стал заметный рост аварий с участием «железных коней».