Куда обращаться, если сосед уничтожил зеленую зону и установил на ней индивидуальное парковочное место?

Новости Минска. В народе говорят: «Чем больше камней бросишь в огород соседа, тем быстрее он построит себе добротный дом». Жилец дома № 53 по улице Богдановича, что в Минске, из соседских камней уже давно бы мог соорудить себе замок - так велико их возмущение.

Яблоком раздора в этой истории, начавшейся 30 мая, стали всего несколько десятков тротуарных плиток. Главное действие разворачивалось во внутридворовой территории.

Виктория Острожинская:

Приехал бульдозер, поднял слой плодородный, как вы видите, очень большой слой был поднят зеленого газона, вырвано дерево, и начали проводиться какие-то непонятные работы.

Обеспокоенные таким вандализмом, жильцы отправились в ЖЭС № 72, где встретились с мастером участка. На мгновение закралась мысль, что наконец-то будет сделана игровая зона для детей, о которой все итак долго мечтали. Увы, мечта развеялась, как дым. В ЖЭС заявили, что строится личная парковка для одного из взрослых соседей по дому…

Виктория Острожинская:

На основании каких документов, почему здесь происходит уничтожение зеленой зоны, нам было сказано: «Так надо. И вас это абсолютно не касается».

На сегодняшний день сотрудники ЖЭС возвели стену непонимания между собой и жильцами дома. От пояснений коммунальщики отказываются. От негодований отмахиваются. А тем временем инициативная группа успела изучить экологическую ситуацию в столице.

Виктория Острожинская:

Исходя из того, что улица Богдановича является на сегодняшний день самой загрязненной улицей города, о чем неоднократно писалось в прессе, по телевидению, в средствах СМИ этот вопрос озвучивался... Вот такое уничтожение абсолютно непонятно.

Как не ясно и то, почему с жильцами не проводили собрания и никто не учитывал их согласия на такой автомобильный «бонус» для соседа. Одно дело, если бы действительно проблема парковки стояло остро в районе…

Виктория Острожинская:

В шаговой доступности от нашего дома по улице Богдановича, по улице Старовиленской, Веры Хоружей, проспекта Машерова находятся сделанные обустроенные парковочные места, бесплатные. Они стоят пустые.

Да и единичного парковочного места жильцу показалось мало. Стоянка оборудована для двух железных коней. В данном деле расторопности коммунальщиков можно позавидовать. Но люди судят и по иным делам.

Виктория Острожинская:

У нас очень много пожилых людей, инвалидов, мы годами пытаемся добиться установки единственной скамейки на этом зеленом газоне или хотя бы детской площадки.

Кстати, На 11 подъездов минимум зеленых насаждений и убогая детская площадка: одна горка, песочница, 2 древних шара. Кроме уничтожения зеленой зоны люди возмущены и тем, что новострой мешает свободному развороту, въезду и выезду автомобиля.

Зоя Горина:

Это нововведение, это у нас первая ласточка, а давайте я рядышком сделаю, правильно? Потом кто-то из наших соседей тоже, и там можно сделать, и там... А давайте все вместе, а давайте забьем, а вот там, на детской площадке, сколько места свободного! Давайте все забьем и сделаем парковки!

Действительно, а как руководство ЖЭСа отреагирует на просьбу иных автовладельцев построить для них парковочные места? Сомневаемся, что всем дадут положительный ответ. Скорее всего, никому не позволят. Кем надо быть, чтобы тебя так ласкали коммунальщики, причем во вред соседям? Жильцы убеждены: стоянка незаконна.

Ольга Острожицкая:

Согласно Указу Президента 348, вред окружающей среде признается, если уничтожен газон. То есть здесь на лицо вред окружающей среде причинен…

Кстати, не исключено, что сосед окажется в тупике в случае, если доступа к выезду не станет - путь перегородят другие машины…

Ольга Острожицкая:

Если он будет «заперт», он дальше будет ездить по газону, искать себе место для того, чтобы выехать.

В ЖЭС ситуации видят по-другому. Относятся к людскому бунту равнодушно. Ссылаются на официальные бумаги, и проблемы в сложившейся ситуации не видят. Или не хотят видеть…

Александр Малащенко, директор ЖЭС № 72 Советского района г. Минска:

Согласно решения от 11 августа 2011 года Мингорисполкома г. Минска об устройстве дополнительных парковочных мест, мы проводим собрания с жильцами домов, где по согласию жильцов за дополнительную плату проводятся устройства парковочных мест.

Сухой язык решения гласит следующее: «Администрациям районов определить внутридворовые территории многоквартирных жилых домов для устройства в установленном порядке на открытых площадках покрытий для временного размещения личных автомобилей граждан».

Однако где та грань между временным и постоянным? Где именно размещать места на внутридворовой территории: на газоне, на детской песочнице, под козырьком подъезда? Нам не ответили. В ЖЭС уверяют, что это съемное парковочное место. Например, при переезде ее владельца на новое место жительства плитку легко можно снять. Однако жильцам от этого не легче…

Александр Малащенко, директор ЖЭС №72 Советского района г. Минска:

Волнение все равно будет, хоть один какой-то жилец найдется недовольный из данного жилого дома. Поймите, что когда я домой приезжаю домой вечером, мне негде припарковаться, это тоже волнение....

У юристов же есть свои замечания.

Олег Любич, адвокат юридической консультации Центрального района г. Минска:

Законодательство не содержит легального определения понятия «покрытие для временного размещения личных автомобилей граждан». Нормативные и правовые акты РБ, регулирующие отношения по поводу использования пространства для размещения транспорта, оперируют иными понятиями. Существует понятие гаража, стоянки и парковки.

Да и к открытой площадке с трудом можно отнести зеленую зону. Реконструкции, прежде всего, подлежат внутридворовые проезды, заверили в юридической консультации Центрального района г. Минска.

Олег Любич, адвокат юридической консультации Центрального района г. Минска:

Не исключено уменьшение площади детских площадок, газонов, но при этом должны соблюдаться не только правила проектирования и выполнения строительных работ, но также и законодательство о градостроительной и архитектурной деятельности РБ. Поскольку оно предусматривает право всех граждан на благоприятную среду обитания.

Cейчас жильцами дома № 53 ведется активная переписка с различными инстанциями: с Главой Администрации Советского района, с Министерством природы, отделом ГАИ, с прокуратурой названного района. Встречались даже с депутатом Палаты Представителей. Теперь ждут ответов…

Ольга Острожицкая:

Вы посмотрите, кто живет в доме. Здесь люди, которые заслужили себе право на этот отдых. И ни у кого нет права отнимать у них.

Борцы за правду надеются, что дворовую землю им все-таки удастся отвоевать. Тем более, что в памяти вдохновляющий пример: не так давно при подобном инциденте в другом дворе Советского района газон восстановили, затем украсили двор клумбами…

Пока же жильцы по улице Богдановича украшают коллективные заявление своими подписями, сообщили в программе «Добро пожаловаться!» на СТВ.