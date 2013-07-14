Прямой эфир

Очереди на границе: в пункте пропуска «Новая Гута» скопилось более 250 машин

14 июля 2013 13:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. И вновь очереди на границе. Правда, на этот раз сообщения о почти рекордном количестве скопившихся автомобилей приходят из пункта пропуска «Новая Гута» – это граница с Украиной. Здесь очереди на выезд ожидают более 250 машин.

Увеличение пассажиропотока связано с началом массового сезона отпусков. Большинство авто томящихся в ожидании, с российскими номерами. Это объясняется тем, что традиционно жители соседнего государства предпочитают отправляться на украинский юг через Беларусь. По этой причине пограничники рекомендуют водителям пересекать границу в менее загруженных пунктах пропуска «Веселовка» и «Комарин».

Жители центральных и северных регионов Беларуси могут воспользоваться мозырским направлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Граница # авто

Другие новости рубрики

Все новости
В России автобус столкнулся с «Камазом» и развалился на 2 части. 18 человек погибли, 30 ранены
14 июля 2013 13:14

В России автобус столкнулся с «Камазом» и развалился на 2 части. 18 человек погибли, 30 ранены

В Минске открыта выставка, посвященная белорусским мотоциклам
13 июля 2013 14:38

В Минске открыта выставка, посвященная белорусским мотоциклам

13 июля в лечебных учреждениях Бреста остаются четверо пострадавших в аварии под Ковелем
13 июля 2013 14:29

13 июля в лечебных учреждениях Бреста остаются четверо пострадавших в аварии под Ковелем