Очереди на границе: в пункте пропуска «Новая Гута» скопилось более 250 машин

Новости Беларуси. И вновь очереди на границе. Правда, на этот раз сообщения о почти рекордном количестве скопившихся автомобилей приходят из пункта пропуска «Новая Гута» – это граница с Украиной. Здесь очереди на выезд ожидают более 250 машин.

Увеличение пассажиропотока связано с началом массового сезона отпусков. Большинство авто томящихся в ожидании, с российскими номерами. Это объясняется тем, что традиционно жители соседнего государства предпочитают отправляться на украинский юг через Беларусь. По этой причине пограничники рекомендуют водителям пересекать границу в менее загруженных пунктах пропуска «Веселовка» и «Комарин».

Жители центральных и северных регионов Беларуси могут воспользоваться мозырским направлением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.