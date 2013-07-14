В России автобус столкнулся с «Камазом» и развалился на 2 части. 18 человек погибли, 30 ранены

Новости России. Правоохранительные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту ДТП недалеко от Подольска, в результате которого погибли 18 человек, не менее 30 пострадали.

Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. Авария в Троицком округе Москвы произошла 13 июля днем. По предварительным данным, грузовик, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил автобус, в результате чего они столкнулись. Автобус разорвало на две части, одну из которых засыпало щебнем, который перевозил «Камаз».

На ликвидацию последствий ДТП были привлечены более 230 человек, десятки автомобилей и пять вертолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлено 14 июля 2013 в 16.30

Предполагаемый виновник ДТП под Подольском задержан. Это водитель «КАМАЗа», который находится сейчас в больнице. Прямо в палате оформляются все необходимые бумаги, чтобы приступить первому допросу. В результате аварии водитель получил только ссадины и ушибы.

15 июля объявлен в Москве днем траура. Соболезнования Президенту России в связи с жертвами автокатастрофы выразил президент Александр Лукашенко.