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В Минске открыта выставка, посвященная белорусским мотоциклам

13 июля 2013 14:38
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Новости Беларуси. В Минске открыта выставка, посвященная белорусским мотоциклам. В экспозиции Национального исторического музея - 14 моделей   марки «Минск». От самого первого мотоцикла М1А, который выпустили в 1951, до современных разработок: электроскутеров, спорт-байков и городских мотоциклов.

Кроме самой ретро-техники посетители могут оценить и коллекцию фотографий, где также запечатлены модели разных лет.

К слову, за время существования белорусского бренда выпущено более шести с половиной миллионов мотоциклов. На них ездят в 45 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Курьянова, главный хранитель фондов Национального исторического музея Республики Беларусь:
На сегодняшний день приходит очень много посетителей, в том числе и гости нашей столицы. Выставка продлиться еще 2 недели, поэтому, пожалуйста, приходите.

# Выставки # Выставки в Минске # авто # Фотофакт # Национальный исторический музей Республики Беларусь # Зоя Курьянова

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