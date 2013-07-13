Новости Беларуси. В Минске открыта выставка, посвященная белорусским мотоциклам. В экспозиции Национального исторического музея - 14 моделей марки «Минск». От самого первого мотоцикла М1А, который выпустили в 1951, до современных разработок: электроскутеров, спорт-байков и городских мотоциклов.

Кроме самой ретро-техники посетители могут оценить и коллекцию фотографий, где также запечатлены модели разных лет.

К слову, за время существования белорусского бренда выпущено более шести с половиной миллионов мотоциклов. На них ездят в 45 странах мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Курьянова, главный хранитель фондов Национального исторического музея Республики Беларусь:

На сегодняшний день приходит очень много посетителей, в том числе и гости нашей столицы. Выставка продлиться еще 2 недели, поэтому, пожалуйста, приходите.