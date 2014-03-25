2 легковушки не поделили дорогу на пересечении Карастояновой и Некрасова в Минске. Виновник может лишиться прав

Новости Беларуси. Две легковушки не поделили сегодня дорогу на пересечении улиц Карастояновой и Некрасова. Поворачивая налево, водитель иномарки не пропустил встречный автомобиль, который двигался по перекрестку прямо. В результате машины столкнулись.
К счастью, никто не пострадал. Правда, виновнику ДТП теперь грозит штраф или вовсе лишение прав управления автотранспортом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Геннадий Тофейко, участник ДТП:
Ехал на разрешающий зеленый сигнал за автомобилем, а со встречки ехала машина на большой скорости. Просто не заметил. Не успел остановиться мгновенно, хотя у меня стаж 20 лет.