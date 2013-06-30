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Какие улицы перекроют из-за репетиции парада ко Дню Независимости?

30 июня 2013 14:45
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Новости Беларуси. Вечером в Минске очередная репетиция парада ко Дню Независимости и спортивно-молодежного шествия.

В связи с этим с 17.45 до десяти вечера будет ограничено движение всех видов транспорта  на участке от улицы Даумана до проспекта Победителей. 30 июня, а также 1 и 2 июля аналогичные ограничения будут действовать с 9.45 утра до 15.00.

29 июня же с 8 вечера до 5 утра ограничат движение по проспекту Независимости, улицам Сурганова, Орловской, Богдановича. На участках от проспекта Независимости до площади Бангалор и от улицы Сурганова до проспекта Машерова на время проведения тренировки военнослужащих движение закрывается полностью.

ГАИ рекомендует водителям и пассажирам учитывать данную информацию, а также не парковать здесь автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# авто # День Независимости 3 июля в Беларуси # 3 июля 2013 в Минске и Беларуси: День Независимости

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