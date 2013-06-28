Два пассажирских автобуса столкнулись в парке развлечений «Диснейленд» в Гонконге. Ранены более 20 человек

Новости Гонконга. Крупное ДТП в Гонконге. Два пассажирских автобуса столкнулись в парке развлечений «Диснейленд». В результате инцидента пострадали более 20 человек. Все они получили легкие ранения. В момент аварии в автобусах находились посетители парка, среди которых было много детей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае в калифорнийском «Диснейленде» прогремел взрыв. По предварительным данным, в одном из мусорных баков взорвалась бутылка с сухим льдом. Как сообщили в местной полиции, устройство оказалось аналогично нескольким другим самодельным бомбам, взорванным ранее в городе Анахайм.