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Два пассажирских автобуса столкнулись в парке развлечений «Диснейленд» в Гонконге. Ранены более 20 человек

28 июня 2013 09:55
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Новости Гонконга. Крупное ДТП в Гонконге. Два пассажирских автобуса столкнулись в парке развлечений «Диснейленд». В результате инцидента пострадали более 20 человек. Все они получили легкие ранения. В момент аварии в автобусах находились посетители парка, среди которых было много детей и туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В мае в калифорнийском «Диснейленде» прогремел взрыв. По предварительным данным, в одном из мусорных баков взорвалась бутылка с сухим льдом. Как сообщили в местной полиции, устройство оказалось аналогично нескольким другим самодельным бомбам, взорванным ранее в городе Анахайм.

# Аварии # авто # Авария автобуса # Авария в Азии

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