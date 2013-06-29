Возбуждено уголовное дело по факту гибели водителя-лихача в Шумилино

Новости Беларуси. Уголовное дело возбуждено по факту гибели водителя-лихача в Шумилино.

ЧП произошло накануне поздно вечером на автодороге Витебск — Полоцк. 41-летний неработающий житель Полоцкого района, управляя легковым автомобилем, проигнорировал неоднократные требования сотрудников ГАИ остановиться и двигался со скоростью более 180 км в час в сторону городского поселка Шумилино.

Преследование результатов не дало. Тогда на перекрестке улиц инспекторы выставили заслон. Однако водитель не остановился, столкнулся с полуприцепом и получил смертельные травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Семенихин, начальник отделения информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома:

Дабы избежать возможность жертв среди жителей Шумилино, а в это время там проходили массовые мероприятия, было принято решение выставить заслон в виде большегрузного автомобиля с прицепом. Водитель, не снижая скорости, в направлении движения врезался в полуприцеп большегрузного автомобиля. Незамедлительно была вызвана и прибыла скорая медицинская помощь, однако от полученных ранений водитель иномарки скончался по дороге в больницу.