Прямой эфир

Лось стал причиной смертельного ДТП в Витебской области

28 июня 2013 07:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Витебской области. Авария  на сегодня ранним утром. Fiat Punto на автодороге Лиозно-Добромысли столкнулся с лосём. В результате столкновения водитель иномарки скончался.

За год в Беларуси происходит около 1000 ДТП с участием животных. В прошлом году серьёзная авария произошла в Светлогорском районе. На проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло (смотрите видео).

 

# авто # Авария в Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
Инвалиды-колясочники в Могилеве впервые получили водительское удостоверение
27 июня 2013 17:02

Инвалиды-колясочники в Могилеве впервые получили водительское удостоверение

В Гомеле на штрафстоянку отправили чудо-«запорожец», гламурный и скоростной
27 июня 2013 13:51

В Гомеле на штрафстоянку отправили чудо-«запорожец», гламурный и скоростной

Можно ли возместить ущерб за поврежденный автомобиль, если он был припаркован неправильно?
27 июня 2013 13:10

Можно ли возместить ущерб за поврежденный автомобиль, если он был припаркован неправильно?