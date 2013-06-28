Лось стал причиной смертельного ДТП в Витебской области

Новости Беларуси. ДТП со смертельным исходом в Витебской области. Авария на сегодня ранним утром. Fiat Punto на автодороге Лиозно-Добромысли столкнулся с лосём. В результате столкновения водитель иномарки скончался.

За год в Беларуси происходит около 1000 ДТП с участием животных. В прошлом году серьёзная авария произошла в Светлогорском районе. На проезжую часть внезапно выбежал лось. Водитель не смог предотвратить столкновение. В результате автомобиль врезался в дерево и перевернулся. Госпитализированы два человека. Животное погибло (смотрите видео).