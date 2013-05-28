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Пешехода сбили ночью на минской кольцевой автодороге

28 мая 2013 17:53
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Новости Беларуси. ДТП с печальными последствиями. Пешехода сбили ночью на кольцевой. Наезд произошел на участке между проспектом Победителей и Долгиновским трактом.

Женщина спешила на другую сторону дороги, хотя в 50 метрах есть подземный переход. В результате столкновения пешеход погиб на месте, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Татьяна Харлинская, руководитель пресс-службы ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В этом году на месте кольцевой автодороги произошло 9 ДТП с участием пешеходов - 3. В результате пострадали 2 человека, а один погиб. Как показывает практика, многие пешеходы переходят дорогу в неположенных местах, как было в данном случае, и они не учитывают интенсивность движения на кольцевой автодороге.

# Аварии # авто # Татьяна Харлинская # Сбили пешехода на пешеходном переходе

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