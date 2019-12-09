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Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов

09 декабря 2019 09:10
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Зима – суровое испытание для вашего автомобиля. Перепады температур, сильные морозы, именно в этот период проявляются все слабые места машины.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-1

Дмитрий Климкович, мастер:
Если тормозная жидкость собирает в себе влагу, ее нужно контролировать, так же и с омывателем. Контролировать качество тормозной жидкости надо специальным прибором, который измеряет температуру вскипания.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-4

Также нужно проверять уровень и качество охлаждающей жидкости, он проверяется реометром на степень его замерзания. Вы можете заранее залить зимний омыватель, дабы не случилось беды.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-7

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-9

Большая роль запуска зимой – состояние аккумуляторной батареи. Проверить аккумулятор можно нагрузочной вилкой. Если аккумулятор уже пришел в негодность, желательно купить новый, который требует регламент изготовителя для данного автомобиля.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-12

Старый ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалку общего пользования, его нужно утилизировать, причем в данный момент это можно сделать за деньги: сдаются аккумуляторы и возвращаются потребителю деньги.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-15

Очень часто фары бывают помутневшими либо есть выгоревший отражатель – это кардинально ухудшает качество освещения автомобиля на дороге. Нужно либо заменить, либо отремонтировать фару и отрегулировать ее на стенде.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-18

Еще один пункт, требующий особого внимания, – резиновые уплотнители дверей. Со временем они становятся сухими и хуже справляются со своими обязанностями. При низкой температуре дверь вашего авто может просто не открыться. Чем старше машина, тем актуальнее процедура смазки уплотнителей перед зимой.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-21

Дмитрий Климкович:
Замерзают дверные замки. Эта проблема возникает тогда, когда вода попадает в ячейку замка. Для того, чтобы этого не происходило и замок не замерзал, его нужно продуть воздухом, если нет, то есть специальные жидкости, которые помогают размораживать и обрабатывать замки перед их дальнейшей эксплуатацией.

Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов-24

Следите за своим автомобилем, подготавливайте его к зиме, проверяйте все заранее, и он вас не подведет.

# Автомобили # авто # Дмитрий Климкович # Андрей Бородин # Фотофакт # Полезные советы

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