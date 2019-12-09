Как подготовить автомобиль к зиме? Шесть полезных советов

Зима – суровое испытание для вашего автомобиля. Перепады температур, сильные морозы, именно в этот период проявляются все слабые места машины.

Дмитрий Климкович, мастер:

Если тормозная жидкость собирает в себе влагу, ее нужно контролировать, так же и с омывателем. Контролировать качество тормозной жидкости надо специальным прибором, который измеряет температуру вскипания.

Также нужно проверять уровень и качество охлаждающей жидкости, он проверяется реометром на степень его замерзания. Вы можете заранее залить зимний омыватель, дабы не случилось беды.

Большая роль запуска зимой – состояние аккумуляторной батареи. Проверить аккумулятор можно нагрузочной вилкой. Если аккумулятор уже пришел в негодность, желательно купить новый, который требует регламент изготовителя для данного автомобиля.

Старый ни в коем случае нельзя выбрасывать на свалку общего пользования, его нужно утилизировать, причем в данный момент это можно сделать за деньги: сдаются аккумуляторы и возвращаются потребителю деньги.

Очень часто фары бывают помутневшими либо есть выгоревший отражатель – это кардинально ухудшает качество освещения автомобиля на дороге. Нужно либо заменить, либо отремонтировать фару и отрегулировать ее на стенде.

Еще один пункт, требующий особого внимания, – резиновые уплотнители дверей. Со временем они становятся сухими и хуже справляются со своими обязанностями. При низкой температуре дверь вашего авто может просто не открыться. Чем старше машина, тем актуальнее процедура смазки уплотнителей перед зимой.

Дмитрий Климкович:

Замерзают дверные замки. Эта проблема возникает тогда, когда вода попадает в ячейку замка. Для того, чтобы этого не происходило и замок не замерзал, его нужно продуть воздухом, если нет, то есть специальные жидкости, которые помогают размораживать и обрабатывать замки перед их дальнейшей эксплуатацией.