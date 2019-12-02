Что делать, если в вашем автомобиле сел аккумулятор?

Мария Вашкевич, инструктор по контраварийной подготовке:

Скоро грядут сильные холода, а это значит, что надо позаботиться о своем автомобильном аккумуляторе, чтобы в один прекрасный морозный день не оказаться без машины.

Если вашему аккумулятору уже не один год, имеет смысл его перед сезоном проверить и если нужно, то зарядить. Но, если пациент скорее мертв, чем жив, то нужно покупать новый, а старый обязательно утилизировать. Немногие об этом знают, но это очень ответственно по отношению к окружающей среде. Но в сильный мороз любой аккумулятор может подвести.

Не спешите сразу заводить автомобиль, сначала включайте его ключом зажигания, дожидайтесь пока погаснут лишние лампочки на панели и только после этого стоит заводить, но в мороз лучше сделать еще кое-что.

Если вы не уверены, что ваша машина сейчас заведется, лучше выключить все, что в ней потребляет электроэнергию. Все выключили и после этого только заводим автомобиль. Но если это не помогло, значит ваш аккумулятор разряжен.

Я расскажу, как с помощью таких проводов правильно прикурить автомобиль. Часто люди делают неправильно, когда заводят свой автомобиль от второго заведенного, но это опасно. Такой скачок напряжения может вывести из строя электрику. Красный провод у нас присоединяется к плюсу, мы начинаем именно с него. Минусовая клемма замкнута на кузов. Если мы будем подсоединять наоборот, касание к кузову может привести к неприятным последствиям. А теперь последовательно подсоединяем минусовую клемму.

И вот пошла зарядка аккумулятора. Для того, чтобы ее ускорить, на автомобиле «донора» лучше всего немного погазовать. Поднимаем обороты от двух до трех тысяч и держим так пару минут. Перед тем, как заводить наш автомобиль, машину «донора» нужно заглушить. Клеммы снимаем тоже последовательно: вначале минус, а потом плюс.