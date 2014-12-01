Как изменилась работа транспорта в западной части Минска с 1 декабря?

С первого дня зимы изменяется сразу несколько маршрутов, курсирующих в западной части Минск. Еще несколько лет назад началась прокладка контактной сети троллейбусной линии в Сухарево, чтобы связать спальные микрорайоны с конечной станцией метро «Каменная горка».

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Строительство троллейбусной линии было закончено в начале года. Мы пустили тогда экспериментальный маршрут № 21 с Сухарево до метро «Каменная горка», но на летний период закрыли его – не пользовался спросом, интервалы были достаточно большие. Так сказать, опробовали линию. И сейчас приняли решение пустить более мощный и емкий маршрут.

Начнет работу троллейбусный маршрут № 77 «Диспетчерская станция «Сухарево-5» – улица Саперов».

Трасса троллейбусов пройдет по улицам Панченко, Сухаревской, Скрипникова, вдоль улиц Одинцова, Тимошенко, Притыцкого, по проспекту Пушкина, выйдет с улицы Тимирязева на улицу Саперов.

Алексей Косинский, заместитель начальника отдела организации перевозок ГУ «Столичный транспорт и связь»:

Планируется организовать новый троллейбусный маршрут – № 77 из микрорайона Сухарево до улицы Саперов, в район завода «Атлант». Мы провели плотную работу с руководством предприятия, собрали списки работников и выяснили, что данный маршрут, следуя через улицу Одинцова, позволит дополнительно, почти 500 человек, работников этого предприятия, обеспечить беспересадочной транспортной связью с местом работы. Одновременно будет закрыт действующий автобусный маршрут № 77. Руководство предприятия также поддержало это решение.

Чтобы сохранить существующий уровень транспортного обслуживания улицы Бурдейного, движение автобусов маршрута № 11 «Веснянка – Диспетчерская станция «Сухарево-5» на участке от Скрипникова до Тимошенко организуется по улицам Одинцова, Лобанка, Бурдейного в обоих направлениях.

Кроме того возрастет количество машин, работающих на маршруте .

Минчане по-прежнему могут отдохнуть по-летнему в зимние холода, отправившись в столичный аквапарк. Добираться туда с первого декабря станет немного удобнее, ведь трасса маршрута «Автовокзал «Центральный» – аквапарк» будет оптимизирована.

Маршрут будет начинаться от остановочного пункта «Вокзал» на улице Кирова, далее автобус проследует по Бобруйской, проспекту Независимости, улице Ленина, проспекту Победителей с разворотом на развязке МКАД – проспект Победителей, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.