Как минские автохаусы и российские автовладельцы «разводят» клиентов? Расследование СТВ

Новости Беларуси. Ситуация с российским рублем на руку тем, кто хочет сесть на колеса. Падение позиций национальной валюты в соседнем государстве укрепляет аргумент белорусов о том, что купить машину в России выгоднее. Вот и устремляются тысячи наших соотечественников на восток, что бы относительно дешево обзавестись авто.

А спрос, как известно рождает предложение. Только если это спрос ажиотажный, то и предложение может быть не совсем здоровое. Только вот мошенники колесо не изобретали, а наивные покупатели порой попадаются на известные удочки. Без тормозов – расследование программы «Неделя» на СТВ.

Из водителей в пешеходы.

Олег Сокол, потерпевший:

Ни машины, ни денег, вся надежда на суд.

Как минские автохаусы «разводили» клиентов.

Владимир Голубев, потерпевший:

Они сказали, что они такие умельцы, быстренько продадут.

Автолохотрон.

Александр Гильдюк, начальник отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска:

Они сами говорят: Мы искали лоха.

Схемы автомошенников.

Потерпевший:

Перечислил около двух тысяч долларов. После этого связь с продавцом прервалась.

И чем можно поплатиться за желание купить авто по дешевке в России.

Автовладелец:

Раздели их, можно сказать, до трусов и уехали, сказали, что, ребята, скажите спасибо, что живы.

Без тормозов. Как могут «прокатить» российские автодельцы, зачем угонять авто у самого себя, где всплывают машины-двойники и почему мошенники, не изобретая колесо, ловят доверчивых автомобилистов на все те же удочки?

На этом минском авторынке машины застыли, как памятники. Продавцов больше, чем покупателей. Говорят, мертвый сезон здесь - обратная сторона оживления на российском рынке. Пока российский рубль падает, белорусы спешат приобрести авто по выгодной цене.

Автовладелец:

Получается, что в России дешевле можно купить и пригнать, чем купить здесь на рынке.

Иван, директор фирмы по продаже авто, скучает в торговый день. Сейчас хорошо, если из 20 машин 1 за 3 недели находит покупателя.

Иван Размыслевич, директор частной компании по продажам автомобилей:

Рисков больше, но наших граждан это не останавливает, цена заманчивая. Все риски отсюда кажутся, что случится не со мной.

Истории об обманутых или так и не состоявшихся автовладельцах теперь в автокругах услышишь все чаще. Рассчитывать на теплый прием в московских автохаусах приходится не всегда. Скорее наоборот, нужно быть готовым к незапланированному сеансу закаливания.

Автовладелец:

Поехали трое моих знакомых, хотели купить бэушные машины. Приехали одну посмотрели машину - совсем страшная. И во втором или в третьем салоне их уже встретили двумя машинами и отобрали все деньги. Раздели, можно сказать, до трусов и уехали, сказали: ребята, скажите спасибо, что живы, езжайте вы домой, пока все хорошо. Они вызвали полицию. Полиция приехала, все это сняли на мобильный телефон, посмеялись, сказали: так вам же сказали, спасибо, что живы, езжайте домой.

Двух молодых могилевчан тоже «обули» в Москве, подсунув автомобиль с поддельными документами. Выяснилось неприятное обстоятельство уже дома. Однако горе-покупатели оказались еще смекалистее ушлых продавцов. Компенсировать ущерб решили самостоятельно, дважды заработав на машине.

Оперативный сотрудник:

Решили изготовить для данной машины поддельные белорусские документы, продать обычному покупателю, а в последующем, чтобы еще больше наживиться на данной автомашине, они решили ее продать по запчастям путем хищения данной автомашины. Продали обычному покупателю, воспользовавшись моментом, когда покупатель ушел домой, при помощи дубликата завладели автомашиной, завели ее и осуществили хищение .

В ближайшие годы автомобиль этому криминальному дуэту точно не понадобится. Ответить за мошенничество в особо крупном размере, хищение автомобиля и подлог документов им предстоит перед судом. А вот привлечь к ответу афериста, на удочку которого клюнул наш герой, пожелавший остаться неизвестным, вряд ли получится. В виртуальной реальности ему удалось выманить реальные деньги.

Потерпевший:

Нашел объявление в сети Интернет. Захотел приобрети, потому что цена была дешевле, чем у нас здесь, в Беларуси. Связался с продавцом, перечислил около двух тысяч долларов. После этого связь с продавцом прервалась. В настоящее время не знаю, что делать. Общая стоимость автомобиля оставляла 5 тысяч долларов. Это намного дешевле, чем у нас.

Многие готовы расстаться и с более крупными суммами. Обналичивают их преступники, как правило, за границей. Потому найти мошенника и доказать его вину практически невозможно.

Александр Гильдюк, начальник отдела уголовного розыска Октябрьского РУВД Минска:

Лицу пишут с ошибками грамматическими письма, что я нахожусь в Англии, но если вы хотите машину, пришлите залог, я прилечу из Англии, а машина в Беларуси стоит. И люди вот так вот просто по Интернету неизвестному дяде пересылают деньги - 10 тысяч долларов, 11, 15, кто 20, а потом приходят в милицию и говорят: милиция, помогите. Особенности законодательства Великобритании, там даже Интерпол на подобные запросы не всегда отвечает.

Олег Сокол, потерпевший:

На данный момент дело в каком состоянии и когда ожидать решения? (Уголовное дело передано прокурору для направления в суд на рассмотрение.)

Олег Сокол зорко присматривался к автохаусу, прежде чем доверить ему продажу своей машины. Подвоха не заметил. Очень уж уверенно рассказывали про свои заманчивые условия менеджеры. В итоге остался без машины и без денег.

Олег Сокол, потерпевший:

Подумал, что автохаус — больше клиентуры, больше рекламы. Через 2 месяца, когда позвонил директору фирмы за расчетом. Он сказал, что он наемное лицо. А эти все деньги, которые они получали, перечислялись на счет учредителя и они не при делах.

3 десятка потерпевших и ущерб 3 миллиарда белорусских рублей. Сотрудники автохауса заманивали жертв, обещая облегчить продажу автомобиля, на деле облегчая лишь кошелек доверчивых клиентов.

Ирина Макавчик, старший следователь Первомайского районного отдела Минска Следственного комитета Республики Беларусь:

Такие условия договора, что денежные средства гражданам обещали выплачивать независимо от того, будет ли продана автомашина. Люди шли в данную организацию, заключали договора, передавали свои автомашины, после чего по истечении срока договора денежные средства не выплачивались, автомашины продавались на вторые-третьи сутки лицам, которые занимаются перепродажами автомашин, при чем автомашины продавались намного по заниженным ценам.

Этот факт насторожил и Владимира Ивановича.

Владимир Голубев, потерпевший:

Моя машина я ее продал за 38 500 тысяч долларов, а она стоит за 33 500 тысячи долларов, что меня, конечно, удивило. Я решил разобраться, не терять на продаже 5 тысяч долларов. Они мне сказали: не волнуйтесь, у нас очень много автомобилей, мы заработаем больше и вернем вам деньги. Настолько уверенно говорили, что я им поверил.

Учредитель автохауса сейчас под стражей в ожидании приговора суда. За текущий год в Минске было еще как минимум 2 похожих резонансных дела с большим количеством потерпевших. Мошенники не изобретают колесо, тем не менее жертвы снова и снова попадаются на известные схемы. Страдают в свою очередь и покупатели таких авто - сейчас приобретенные ими машины конфискованы. А ведь прояви они бдительность, «разрулиться» дело могло по-другому.

Возмещение ущерба в таких случая процесс сложный и длительный. Юристы советуют оформлять договор купли-продажи в ГАИ в присутствии владельца. А в счет-справках цену не занижать, как это принято, ведь тогда возместить можно надеяться только указанную сумму.

Светлана Орлова, адвокат специализированной юридической консультации «Транспорт и право»:

Если установлено приговором суда, что данный автомобиль был кем-то украден, соответственно доказан факт хищения, тогда, к сожалению, у добросовестного приобретателя, который приобрел данный автомобиль, отдал за него деньги, есть основание истребовать из его владения данный автомобиль. Лицо, которое приобрело данный автомобиль, может денежные средства истребовать. Но это достаточно длительный путь.

От заработка на страховке не останавливают и родственные связи. Предприниматель из Минской области угнал авто у собственного сына, пока тот был в кинотеатре. Однако до благородных мотивов Деточкина этому угонщику было далеко.

Андрей Сосонко, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Начал нести убытки и перекрыть эти убытки решил за счет своего дорогостоящего легкового автомобиля, который был у него в пользовании, при чем ситуация была довольно курьезной, потому что приехал его сын (работает в России), взял этот автомобиль и поехал с девушкой в Минск в кино. А сам хозяин вместе со вторым сыном младшим имели дубликат ключей, и пока старший в кино смотрел какую-то премьеру, младший сын с отцом похитили этот автомобиль. В последующем старший сын, не зная ничего, добросовестно пошел в милицию, написал заявление на угон, при работе оперативниками была эта схема вскрыта.

Если до недавнего времени мошенники наживались на нерастаможенных авто из Прибалтики, сейчас Беларусь наводняют автомобили-двойники из России. Их клоны с такими же госномерами и вин-кодами могут числится в розыске. Или наоборот, снятые у нас номера пользуются спросом на российских дорогах, чтобы, например, «письма счастья» фотофиксации не доходили до истинного адресата.

Леонид Ушенин, пресс-офицерОктябрьского РУВД Минска:

На вторичных авторынках есть риск приобрети «паленую» автомашину, которая числится в угоне. Обязательно нужно посмотреть идентификационные номера. В случае, если у вас вызывают подозрение какие-то неровности, шероховатости или есть признаки, что номера перебивались, сразу же нужно обращаться к сотрудникам милиции, сотрудникам ГАИ.

Дмитрий — эксперт по подбору автомобиля. Даже не заглядывая под капот, определит, сколько раз машина меняла цвет и при каких обстоятельствах. Но, как говорят в народе, если авто «бито и крашено» - еще полбеды. В России, где сейчас часто бывает с клиентами, встречаются и не такие чудеса «автошаманства».

Дмитрий Никитин, автоэксперт:

В Российской Федерации буквально вчера ни один из заявленных параметров автосалона не соответствовала действительности: начиная от года, заканчивая документацией. В некоторых случаях вообще ни один элемент не соответствовал цвету автомобиля. То есть каждый элемент своего оттенка. Бывает, что автомобиль из 3-4 автомобилей состыковывается. В Российской Федерации дело в том, что более сложная система именно отслеживания автомобиля. В Беларуси есть общая база ГАИ, по которой можно это все выяснять.

Как притормозить прыть мошенников и не оказаться в ситуации, которую придется разруливать в суде, выясняла съемочная группа программы «Неделя» на СТВ.