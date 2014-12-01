Ведущий программы «Автопанорама» Сергей Мурашко рассказал, как вести себя на дорогах зимой

За окном зима, дороги стали скользкими и водители должны поменять манеры езды. Расскажите, как следует себя вести на дорогах сейчас?

Сергей Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Сцепные свойства автомобиля ухудшаются, тормозной путь увеличивается, естественно, скорость должна быть меньше. Манёвры плавные. Естественно, побольше дистанция. Стараться предугадывать действия других водителей. Это тоже не маловажно.

Наверное, вряд ли есть автомобилисты, которые любят зиму?

Сергей Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Наверное, вряд ли кто-то любит зиму. Для себя я нашёл зимой только один плюс - нет комаров. В основном это и замерзание стекол, сцепные свойства машины и проблема, связанная с очищением машины от сугробов.

Расскажите о новых изменениях в правилах дорожного движения: говорят внесены правила, по которым зимой обязательно должна быть только зимняя резина и за летнюю будет полагаться штраф.

Сергей Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Введена поправка правил дорожного движения по которым зимой будет обязательное использование зимней резины. На мой взгляд, отчасти, здесь есть плюсы, потому что всё-таки зимняя резина ведет себя гораздо лучше в таких условиях, но есть определённые нюансы. За это будут штрафовать, это раз. Второе - здесь не учитываются погодные условия. Допустим, если с первого декабря введена зимняя резина, несмотря на то, что на улице может быть +10 , хоть она и не актуальна, но штраф за это все равно будет. И ещё один нюанс, о котором многие забывают, - обязательное введение зимней резины теоретически предполагает смену вождения.

А как быть новичкам, которые только-только получили права?

Сергей Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Нужно совершенствовать свои навыки. Но делать это не на дорогах, а на специальных закрытых полигонах или же в школе экстремального вождения, каких-то дополнительных курсах, где вас подготовят именно к зимнему стилю вождения, где вы будете более уверенные в себе.

Сергей, а какую бы вы внесли поправку в правила дорожного движения?

Сергей Мурашко, ведущий программы «Автопанорама»:

Я бы внес основную правку в правила - это достойное обучение. Потому что отсюда очень многие проблемы неадекватных водителей на дорогах. Обучение и отсев таких неадекватных людей на дорогах. Везде должны быть люди, которые знают, что они делают. Тем более тогда, когда от этого зависит жизнь, здоровье и ваше, и окружающих.