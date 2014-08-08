Из-за ремонтных работ 9 и 10 августа будет перекрыто движения на участках дорог проспекта Дзержинского и улицы Богдановича

Новости Беларуси. Горячий сезон для дорожников, знак «Стоп» – для водителей. 9 и 10 августа будет запрещено движение всех видов транспорта сразу по двум маршрутам.

Из-за укладки асфальта на два дня закроют проспект Дзержинского на участке от проспекта Любимова до улицы Космонавтов. Общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

Ремонтные работы на проспекте Дзержинского будут вестись каждые выходные в течение ближайших пяти недель.

Ограничения затронут и жителей Советского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.