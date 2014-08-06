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Два туристических автобуса столкнулись в центре Нью-Йорка. 15 человек пострадали

06 августа 2014 07:12
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Новости США. Серьезное ДТП произошло в самом центре Нью-Йорка. Неподалеку от популярной среди гостей города площади Таймс-сквер столкнулись два туристических автобуса.

Инцидент произошел рядом с театральными кассами Бродвея, где всегда собираются сотни приезжих. В результате аварии пострадали 15 человек, состояние троих врачи оценивают как тяжелое, однако опасности для их жизней нет.

Сейчас движение по участку дороги, где произошел инцидент, приостановлено, там работают пожарные и полиция. Следствию предстоит узнать, что стало причиной происшествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Авария в США

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