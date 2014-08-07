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В Дзержинском районе опрокинулся грузовик

07 августа 2014 14:43
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Новости Беларуси. Разлив дизельного топлива ликвидирован на трассе Брест-Минск в Дзержинском районе. Во время движения буровой установки было повреждено колесо — оно разорвалось. Водитель не справился с управлением и большегруз перевернулся.

На дорогу из бака автомобиля вылилось топливо. Избежать возгорания удалось благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС. Водитель автомобиля с многочисленными травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе «Минщина» нА сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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