В Дзержинском районе опрокинулся грузовик

Новости Беларуси. Разлив дизельного топлива ликвидирован на трассе Брест-Минск в Дзержинском районе. Во время движения буровой установки было повреждено колесо — оно разорвалось. Водитель не справился с управлением и большегруз перевернулся.

На дорогу из бака автомобиля вылилось топливо. Избежать возгорания удалось благодаря своевременным действиям сотрудников МЧС. Водитель автомобиля с многочисленными травмами госпитализирован. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе «Минщина» нА сообщили в программе «24 часа» на СТВ.