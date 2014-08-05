Прямой эфир

Мозырь: трехлетнего мальчика сбил водитель Mazda

05 августа 2014 17:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. По предварительным данным, малыш внезапно выбежал на проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

Мальчик с травмами госпитализирован.

Напомним, недавно семейный отдых в Витебской области закончился трагедией. В Западной Двине утонула 11-летняя девочка. Все произошло на глазах у матери. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой.

Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными. Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась. Подробности трагедии вы узнаете из видео.


 

# авто # Авария в Гомельской области

Другие новости рубрики

Все новости
Смертельное ДТП в день рождения. При столкновении BMW и Renault в Барановичах погибла семейная пара
05 августа 2014 13:42

Смертельное ДТП в день рождения. При столкновении BMW и Renault в Барановичах погибла семейная пара

В Минской области машина вылетела в кювет и перевернулась. 22-летний пассажир погиб на месте
04 августа 2014 14:49

В Минской области машина вылетела в кювет и перевернулась. 22-летний пассажир погиб на месте

В Жодино водитель и пассажир погибли в результате аварии
04 августа 2014 14:48

В Жодино водитель и пассажир погибли в результате аварии