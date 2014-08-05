Мозырь: трехлетнего мальчика сбил водитель Mazda

Новости Беларуси. За рулем автомобиля находился 32-летний мужчина. По предварительным данным, малыш внезапно выбежал на проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода.

Мальчик с травмами госпитализирован.

Напомним, недавно семейный отдых в Витебской области закончился трагедией. В Западной Двине утонула 11-летняя девочка. Все произошло на глазах у матери. Женщина находилась на берегу, когда ее дочь и еще двое детей купались в 15 метрах от берега. Вдруг девочка стала звать на помощь и исчезла под водой.

Все попытки очевидцев спасти ребенка оказались безуспешными. Спасатели нашли тело девочки только вечером в полукилометре от места, где она купалась. Подробности трагедии вы узнаете из видео.



