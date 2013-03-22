Художник Никас Сафронов на BMW протаранил машину скорой помощи

Новости России. Художник Никас Сафронов, управляя BMW, врезался в машину «скорой помощи» в центре Москвы. ДТП произошло сегодня около трех часов дня. По предварительным данным, никто не пострадал, машины получили механические повреждения.

По чьей вине произошло столкновение, ещё предстоит выяснить. По словам Сафронова, он дождался, когда загорится зеленый свет для тех, кто едет на Каретный с Краснопролетарской, и начал выруливать вперед потока. В этот момент автомобиль скорой, ехавший по Садовому в противоположном направлении, попытался проскочить перекресток в последние секунды желтого сигнала светофора.

Никас Сафронов, художник (в интервью Life News):

Ехал на зеленый светофор, ехала скорая без сигналов, без пациента, врезалась в меня. Удар был не сильный, все нормально. Машина немножко пострадала, дверь заменим и будем ездить дальше.

Как сообщают российские СМИ, это уже второе дорожное происшествие, случившееся с Никасом Сафроновым за последние полгода. Тогда Porsche Cayenne Сафронова был повреждён настолько, что не подлежал восстановлению, а художнику понадобилась помощь врачей – ему пришлось зашивать порезы на лице, оставленные разбитым стеклом.

Никас Сафронов, художник (в интервью Life News, вспоминая предыдущее ДТП):

Можно ехать на красный и не попасться, можно ехать на зеленый и попасть в аварию. Моего знакомого вчера, когда он на зеленый ехал, тоже ударил какой-то гастарбайтер. Все очень условно. Я вожу с 1988 года. Бывает, ночью я могу превысить скорость. Но никогда не бывало такого, чтобы я нарушал специально, наглел или вел себя как-то некорректно.

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