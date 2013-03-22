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Более 100 человек пострадали в крупной аварии в Канаде из-за снегопада

22 марта 2013 13:48
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Новости Канады. Свыше 100 человек пострадали в крупной автоаварии в Канаде.

Из-за сильного снегопада на скользкой трассе водитель одной из машин не справился с управлением, произошло столкновение с другим авто, которое вызвало цепную реакцию. В общей сложности участниками аварии стали около 100 транспортных средств, в том числе несколько грузовиков и автобус.

22 человека с травмами различной степени тяжести госпитализированы, около 80 получили медицинскую помощь на месте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # авто # Фотофакт # Аварии в Канаде

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