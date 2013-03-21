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В Добрушском районе изъяты фуры стоимостью 600 000 долларов

21 марта 2013 16:07
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Новости Беларуси. Фуры, нарушившие нормы таможенного законодательства, изъяты в 12 марта Добрушском районе Гомельской таможней, сообщает «Гомельская правда». Известно об этом стало сегодня.

Таможенники установили, что при ввозе на территорию Таможенного союза фуры были заявлены как транспортные средства международной перевозки. Однако при проверке документов оказалось, что они используются для внутренних перевозок по территории союза в нарушение норм таможенного законодательства. В частности, в этот раз транспорт с товаром направлялся в Российскую Федерацию. В этом случае грузовые автомобили подлежали таможенному декларированию с уплатой таможенных платежей. Перевозчики этого не сделали.

Транспортные средства общей стоимостью более 5 миллиардов белорусских рублей (почти 600 000 долларов) изъяты. Суд решит судьбу фур.

# Таможенный союз # авто

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