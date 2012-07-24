Грузовик с нелегальными иммигрантами врезался в дерево в Техасе. Погибли 14 человек, 5 ранены

Новости Беларуси. В американском штате Техас жертвами страшной аварии стали по меньшей мере 14 человек, еще 5 пострадали. В настоящее время устанавливаются личности погибших.

Авария произошла на границе с Мексикой. По неустановленным пока причинам, водитель грузовика, в котором находились нелегальные иммигранты, не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобные случаи в США не редкость. Грузовики, занимающиеся перевозкой нелегальных мигрантов, часто перегружают для увеличения прибыли.