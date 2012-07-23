21-летний водитель синих «Жигулей» оставил без света четыре деревни под Минском

Новости Беларуси. Сегодня в 2.50 утра водитель на ВАЗ 2104 врезался в линию электропередачи недалеко от деревни Радуга в Любанском районе (Минская область).От удара бетонная опора надломилась и упала, все провода оборвались.

В результате опора ЛЭП была повреждена, от электроснабжения оказались отключены 4 населенных пункта Уречского сельсовета Любанского района. Жители это вряд ли заметили. Электричество дали по запасной линии уже через час.

Парня пришлось извлекать из машины сотрудникам МЧС, его доставили в больницу, сообщает ctv.by со ссылкой на сайт МЧС.