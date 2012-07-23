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21-летний водитель синих «Жигулей» оставил без света четыре деревни под Минском

23 июля 2012 10:55
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Новости Беларуси. Сегодня в 2.50 утра водитель на ВАЗ 2104 врезался в линию электропередачи недалеко от деревни Радуга  в Любанском районе (Минская область).От удара бетонная опора надломилась и упала, все провода оборвались.

В результате опора ЛЭП была повреждена, от электроснабжения оказались отключены 4 населенных пункта Уречского сельсовета Любанского района. Жители это вряд ли заметили. Электричество дали по запасной линии уже через час.

Парня пришлось извлекать из машины сотрудникам МЧС, его доставили в больницу, сообщает ctv.by со ссылкой на сайт МЧС.

# Аварии # Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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