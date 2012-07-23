Белорусы, пострадавшие в ДТП в Херсонской области, 23 июля прибыли на родину

Новости Беларуси. Белорусы, пострадавшие в ДТП в Херсонской области, прибыли на родину. На границе их ждали практически всю ночь. Из Херсонской области автобус выехал накануне вечером. 23 июля в 6.40 украинский автобус прибыл на погранпереход Новая Гута. Этим рейсом на родину вернулись 33 туриста. 780 километров до белорусской границы проделали почти за 12 часов.

За это время была достигнута договоренность с пограничной службой Украины для беспрепятственного пересечения автобусом границы. На оформление документов на обоих пограничных постах ушли считанные минуты.

Олег Ляшук, начальник службы пограничного контроля Гомельской пограничной группы:

Зашли сотрудники органов пограничной службы, которые в течение пяти минут оформили лиц без высадки их из автобуса, оказали помощь в перемещении их вещей из одного автобуса в другой. В принципе, вся процедура заняла не более пяти минут.

И, все же, на границе прибывшие провели почти полтора часа. Все это время трудились медики. Перевязки и капельницы остались за кадром. Психологи ограничивают общение пострадавших с прессой. Состояние людей непростое. Многие до сих пор испытывают последствия сильнейшего стресса.

Для максимально комфортного пребывания на границе в комнатах отдыха были предложены горячие напитки, печенье, шоколад. Отдельная благодарность украинской стороне, оперативно организовавшей переезд до границы.

Владимир Дылевский, директор транспортной компании:

Большое ЧП произошло. В этой ситуации одну машину мы снимаем и хотели отправлять в сторону Украины, но благодаря Украине мы гораздо сократили доставку наших туристов и пострадавших оттуда, потому что машина, придя туда, должна еще отстояться там как минимум 9 часов. Наши пострадавшие, видя, что машина стоит еще 9 часов, вынуждены были бы ждать, чтобы она вернулась обратно.

Часть пострадавших пока остается в Украине, по медицинским показаниям их транспортировка сейчас не возможна. 23 июля на родину вернулись только 33 человека. На границе туристы сменили еще один автобус. В столицу их доставит уже белорусский транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 350 километров от украинской границы до Минска автобус проследует в сопровождении автомобилей Госавтоинспекции и скорой медицинской помощи.

Туристка:

Просыпаюсь, люди кричат, нас начинает кружить. Мы буквально три круга сделали и завалились на бок. Пошел дым, что-то потекло. Мы нашли заднюю крышку и выбежали через нее.

Вячеслав Шило, главный врач Минской больницы скорой медицинской помощи:

Общее число доставленных – 31 человек. На данный момент все они практически прошли обследование. В основном у них ссадины, ушибы, сотрясения головного мозга. У нескольких пациентов переломы — фаланг пальцев, ключицы. Из доставленных 17 человек мы положили в отделение для динамического наблюдения. Думаю, к вечеру после оценки состояний будут приняты решения о дальнейшем их лечении либо на амбулаторном этапе, либо непосредственно на стационаре в больнице скорой помощи.

Остальные пациенты обследованы и отпущены под наблюдение на амбулаторный этап, в наши поликлиники.

Авария произошла в субботу около полуночи на 105-м километре автодороги Симферополь-Херсон. По предварительной версии, водитель грузового микроавтобуса Ford, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с белорусским туристическим автобусом. В результате последний сам выехал на встречку, где уже во второй раз столкнулся с другим автомобилем и опрокинулся на левый бок. По данному факту сейчас проводится проверка.

После лобового столкновения у автобуса оказалась поврежденной левая бортовая часть. В результате он опрокинулся набок. У пассажиров пострадала в основном левая часть тела. На данный момент среди трех десятков туристов, вернувшихся сегодня в Беларусь, 17 пока еще находятся в клинике. Остальные после обследования были отпущены домой.

По факту ДТП прокуратурой Херсонской области возбуждено уголовное дело.

Андрей Кузменко, и.о. прокурора Херсонской области Украины:

Возбуждено уголовное дело по ст. 286 ч. 2. Наказание предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы. На первоначальном этапе расследование можно говорить о том, что всё-таки виноват водитель автомобиля Ford, который пошёл на обгон.

По свидетельствам очевидцев, спасатели начали пребывать к месту ДТП в течение 20 минут. Тут же была оказана первая помощь. Пострадавших с самыми тяжелыми травмами госпитализировали в местные больницы.

Чтобы избежать посттравматического синдрома, со всеми потерпевшим работают психологи. Это тот случай, когда стресс может повлиять на самочувствие пациентов даже через несколько дней после аварии. Пока же специалисты оценивают состояние большинства туристов как удовлетворительное.

Ирина Смирнова, заместитель начальника Центра кризисно-психологической помощи МЧС Республики Беларусь:

Относятся к этому, как к событию из своей жизни. Они, естественно, активно это обсуждают, но негативной окраски по этому поводу нет. Естественно, переживают, что это с ними случилось, не ожидали.

На данный момент в больницах Украины продолжают оставаться 12 белорусов. Почти все из них находятся в стабильном состоянии — их жизням ничего не угрожает. Одна женщина прооперирована, но, по словам врачей, ее состояние остается крайне тяжелым. Свою точку в происшествии в ближайшие дни поставит и украинская прокуратура.