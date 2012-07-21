Туристический автобус упал в 100-метровое ущелье в Мексике. Погибли 26 человек, 30 ранены

Новости Мексики. Туристический автобус упал в овраг в Мексике. Жертвами автокатастрофы стали 26 человек. Около 30 получили ранения, многие из пострадавших в тяжелом состоянии.

Автобус с туристами ехал из северного штата Чиуауа на один из популярных пляжей на побережье Тихого океана. По неизвестным пока причинам, транспортное средство не удержалось на автостраде, вылетело в 100-метровое ущелье, где несколько раз перевернулось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция считает, что трагедия могла произойти по вине водителя, превысившего скорость на опасном участке дороги.