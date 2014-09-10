Гродненский лихач отошел от «спайса» и голышом сбежал из больницы - поймали в лесу

Новости Беларуси. Страшная авария произошла 9 сентября в Гродно. 18-летний водитель сбил на автобусной остановке двух женщин - одна скончалась на месте, снес несколько столбов, ограждение парковки и разбил чужой автомобиль (см.видео).

Медосвидетельствование показало, что молодой человек находится в состоянии наркотического опьянения. Его доставили в реанимационное отделение больницы. К палате приставили конвой.

Спустя несколько часов виновник аварии очнулся и решился бежать из больницы.

Парень голышом выпрыгнул из окна палаты, добрался до Немана, переплыл его и убежал в лес.

Правоохранители устроили облаву в лесном массиве Пышков. Гродненца удалось задержать.

К слову, по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Республики Беларусь (нарушение правил дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).