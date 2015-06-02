Городской автобус и спецтехника столкнулись в центре Минска 2 июня

Новости Беларуси. Днем водитель городского автобуса не смог объехать спецтехнику коммунальщиков при повороте с проспект Победителей на улицу Орловскую.

В момент столкновения в люльке подъемной машины были рабочие, которые красили осветительную мачту.

К счастью, ни они, ни пассажиры автобуса не пострадали. А вот столичным водителям авария доставила неудобства. Основной транспортный поток вынужден был направиться в объезд, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Сурудо, командир 1-го взвода ДПС ОГАИ РУВД Центрального района:

Вышка, которая осуществляла ремонтные работы на подъеме с проспекта Победителей на улицу Орловская. И в момент объезда автобусом данной автомашины произошло между ними ДПТ. Виновность в данном дорожно-транспортном происшествии пока не установлено, проводится разбирательство.