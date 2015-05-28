Минск: В Серебрянке сгорел припаркованный возле жилого дома автомобиль

Новости Беларуси. 28 мая днём в микрорайоне Серебрянка в Минске сгорел припаркованный возле жилого дома автомобиль. По словам владельца машины, огонь вспыхнул в тот момент, когда он попытался её завести.

К приезду спасателей машина горела открытым пламенем. Пожар оперативно ликвидировали. Однако иномарка успела практически полностью выгореть: повреждены салон, лакокрасочное покрытие и моторный отсек, где и возникло возгорание.

Причина пожара сейчас устанавливается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.