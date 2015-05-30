Интеллектуальная транспортная система Минска: как работает и зачем нужна?

Новости Беларуси. Мировые тенденции таковы, что городскую транспортную инфраструктуру необходимо адаптировать под детей, пенсионеров, велосипедистов, а транспортное сообщение обеспечивать за счет совершенствования системы общественного транспорта. В большинстве стран, по данным зарубежных источников, уже не строят подземные пешеходные переходы – там под землю загоняют автомобили, а наверху устраивают парки для людей и пешеходные благоустроенные улицы.

Насколько успешно с этой задачей справляется Минск, рассказывает гость программы «Большой город» на СТВ. В студии начальник отдела технических средств и систем ГАИ Минска Дмитрий Навой.

Дмитрий, вы и ваш отдел стоит за всеми техническими ноу-хау, которые применяются в городе, для того чтобы сделать максимально комфортным передвижение пешеходов и транспорта. Так вписывается ли Минск в эту общеевропейскую систему, когда люди на земле, а машины под?

Дмитрий Навой, начальник отдела технических средств и систем ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Безусловно, мы считаем, что удается. И результаты показывают, что это так. Если взять, например, уровень аварийности Минска и наших ближайших соседей в Европе, то мы сейчас обгоняем и Литву, и Латвию, и Эстонию. У нас, примерно, уровень Польши. Мы конкурируем с Варшавой по уровню аварийности.

Какие главные три задачи стоят сегодня перед вашим отделом?

Дмитрий Навой:

Отдел имеет множество задач. Если выделять три, то наиболее интересной является создание интеллектуальной транспортной системы города Минска. Это координация усилий по обеспечению безопасности дорожного движения среди организаций Мингорисполкома. И третьим направлением является продвижение «Доброй дороги». «Добрая дорога» – наша программа по обеспечению безопасности дорожного движения, которой мы гордимся.

Интеллектуальная транспортная система города Минска. Что собой представляет, смотрите в этой программе «Большой город» на СТВ!