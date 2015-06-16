Гонки на тракторах МТЗ провели в Ростовской области России

Новости России. Кто считает, что трактор МТЗ – это медленная и неповоротливая техника, абсолютно не способная быстро двигаться и выполнять виртуозные маневры, тот очень ошибается. Необычные гонки состоялись в Ростовской области России. На старт допускались только тракторы белорусского производства МТЗ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заезде приняли участие механизаторы из российских областей.

На 11-километровой трассе гонщикам пришлось преодолевать трамплины, ямы с грязью, крутые повороты и даже огненное препятствие.

Техника была оборудована дугами безопасности, как в спортивных автомобилях, специальным креслом, а гонщики были в шлемах.