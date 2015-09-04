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На пешеходном переходе в Бресте маму с 5-летним ребенком сбил троллейбус

04 сентября 2015 17:58
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Новости Беларуси. К счастью, мама и ребенок отделались ушибами. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

Пресс-служба ГАИ УВД Брестской области:
По предварительной информации, брестчанин 1973 г.р., управляя троллейбусом, совершил наезд на женщину 1981 г.р. и ребенка 2010 г.р., которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия, женщина получила телесные повреждения в виде: ушибов грудной клетки и таза, закрытый перелом головки левой лучевой кости, ребенок получил ушиб мягких тканей головы. По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Бресте # авто

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