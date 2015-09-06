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В Столинском районе Audi с четырьмя детьми в салоне врезался в дерево

06 сентября 2015 14:15
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Новости Беларуси. В момент ДТП в машине находились мать, отец и их четверо малолетних детей.

В какой-то момент 31-летний глава семейства не справился с управлением – автомобиль выехал на левую по ходу движения обочину и совершил наезд на придорожное дерево.

В Столинском районе Audi с четырьмя детьми в салоне врезался в дерево-1

Пресс-служба ГАИ Брестской области:
По предварительной информации: 31-летний житель г.Столина, управляя автомобилем марки «Ауди 80», не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожное покрытие (гравийное), выехал на левую по ходу движения обочину и совершил наезд на придорожное дерево. В результате происшествия, пострадал 6-летний пассажир, который с травмами в виде: политравмы, ОЧМТ, ушиба головного мозга, травматической внутренней гематомы, перелома правого бедра со смещением, травматического шока, доставлен на излечение в УЗ «Столинская ЦРБ».

Мальчика перевозили без детского кресла. Известно, что один ребенок ехал на переднем пассажирском сиденье в автолюльке, еще трое сидели с мамой сзади.
 

# авто # Авария в Брестской области

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