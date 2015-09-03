8 протоколов за 10 минут: на скорости 200 км/ч водитель средь бела дня удирал от ГАИ

Новости Беларуси. Мужчина, находившийся за рулем Saab, на глазах у сотрудников ГАИ несколько раз нарушил правила дорожного движения, создавая своим поведением аварийную обстановку.

Инспекторы попытались остановить водителя – тот лишь увеличил скорость.

Преследование уличного гонщика длилось около 10 минут. Пытаясь скрыться, мозырский стритрейсер неоднократно вылетал на встречку. По словам сотрудников ОГАИ Мозырского РОВД, уходя от погони, он развивал скорость до 200 км/ч, неоднократно совершал нарушения правил обгона, перепрыгивал через железнодорожные пути.

Как сообщает телеканал «Мозырь», гонки по городу могут обойтись мужчине в 15 миллионов. В отношении него составлено 8 административных протоколов.

Кстати, у этого водителя уже забирали права и штрафовали в целом больше 20 раз.

Читайте также: В приграничной белорусской деревне в деревянный дом въехала жительница Вильнюса. На закруглении улицы женщина не справилась с управлением и врезалась в строение, которое от удара сдвинулось с фундамента на метр. Стрелка спидометра после аварии застыла на отметке 140 километров в час (видео здесь).