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8 протоколов за 10 минут: на скорости 200 км/ч водитель средь бела дня удирал от ГАИ

03 сентября 2015 15:38
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Новости Беларуси. Мужчина, находившийся за рулем Saab, на глазах у сотрудников ГАИ несколько раз нарушил правила дорожного движения, создавая своим поведением аварийную обстановку. 

Инспекторы попытались остановить водителя – тот лишь увеличил скорость.

Преследование уличного гонщика длилось около 10 минут. Пытаясь скрыться, мозырский стритрейсер неоднократно вылетал на встречку. По словам сотрудников ОГАИ Мозырского РОВД, уходя от погони, он развивал скорость до 200 км/ч, неоднократно совершал нарушения правил обгона, перепрыгивал через железнодорожные пути.

Как сообщает телеканал «Мозырь», гонки по городу могут обойтись мужчине в 15 миллионов. В отношении него составлено 8 административных протоколов.

Кстати, у этого водителя уже забирали права и штрафовали в целом больше 20 раз.

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# авто # Милицейская погоня

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