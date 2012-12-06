Где с 5 по 11 декабря за водителями будут следить мобильные датчики скорости?

Новости Минска. Незримый хомут накинут на гонщиков в районе МКАД, проспекта Независимости, Дзержинского: специфические фотоаппараты займут места рядом с наиболее опасными участками дороги.

Следить за любителями высокой скорости будут в усиленном режиме укротители аварий с 5 по 11 декабря. Но и позже от ГАИ улизнуть не получится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района:

Из-за скоростных режимов, в городе Минске в том числе, устанавливаются мобильные датчики контроля скорости. Один из таких установлен на проспекте Независимости, 200 в районе пешеходного перехода. Хочется напомнить водителям, что на данном участке дороги скорость ограничивается до 60 км в час.