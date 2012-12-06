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Где с 5 по 11 декабря за водителями будут следить мобильные датчики скорости?

06 декабря 2012 06:51
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Новости Минска. Незримый хомут накинут на гонщиков в районе МКАД, проспекта Независимости, Дзержинского: специфические фотоаппараты займут места рядом с наиболее опасными участками дороги.

Следить за любителями высокой скорости будут в усиленном режиме укротители аварий с 5 по 11 декабря. Но и позже от ГАИ улизнуть не получится, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вячеслав Гаврош, начальник ОГАИ Первомайского района:
Из-за скоростных режимов, в городе Минске в том числе, устанавливаются мобильные датчики контроля скорости. Один из таких установлен на проспекте Независимости, 200 в районе пешеходного перехода. Хочется напомнить водителям, что на данном участке дороги скорость ограничивается до 60 км в час.

 

# Аварии # Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения # авто

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