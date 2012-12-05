В Гродно под колёсами Volkswagen погибла 77-летняя бабушка

Новости Беларуси. Как пояснил водитель Volkswagen Sharan, пешеход появилась перед автомобилем неожиданно, он успел заметить лишь белый платок женщины.

ГАИ Гродненской области:

Водитель в восьмом часу утра ехал на работу и двигался в сторону проспекта Янки Купалы. Откуда на улице Гая появилась на его пути прохожая, он не смог сказать. Удар пришелся по левой стороне минивэна. Женщина оказалась на полосе встречного движения. От полученных травм она скончалась на месте.

Как пояснил AUTO.TUT.BY старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома, женщина ни была обозначена светоотражающими элементами.

Олег Дук, старший инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Было еще темно, пенсионерка была одета в темную одежду за исключением платка. К сожалению, никаких световозвращающих элементов на одежде женщины не было. Улица узкая, двухполосная, ближайший переход – в 150 метрах. Видимо, пенсионерка пересекала проезжую часть слева направо, об этом говорит и характер повреждений.