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На пересечении МКАД и улицы Скорины «Опель» столкнулся с автобусом

05 декабря 2012 19:06
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Новости Минска. Скользкие условия. Лобовое столкновение произошло сегодня на пересечении МКАД и улицы Скорины. «Опель» столкнулся с автобусом. Из-за выпавшего снега водитель иномарки не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Травм не получил и водитель «легковушки», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Третяк, инспектор ОГАИ Первомайского района:
Водитель «Опеля» не учел метеорологические условия, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом МАЗ. В результате ДТП машины получили механические повреждения.

# Аварии # Авария в Минске # авто

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