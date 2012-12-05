Новости Минска. Скользкие условия. Лобовое столкновение произошло сегодня на пересечении МКАД и улицы Скорины. «Опель» столкнулся с автобусом. Из-за выпавшего снега водитель иномарки не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу.

Никто из пассажиров автобуса не пострадал. Травм не получил и водитель «легковушки», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Третяк, инспектор ОГАИ Первомайского района:

Водитель «Опеля» не учел метеорологические условия, на закруглении дороги выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом МАЗ. В результате ДТП машины получили механические повреждения.