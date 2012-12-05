В Гродно судебные исполнители пришли изымать штраф, а получили ведро воды на голову

Новости Беларуси. В минувшую субботу сотрудники ГАИ вместе с судебными исполнителями и съемочной группой областного телевидения посетили квартиры водителей, нарушивших ПДД и не оплативших штрафы. Мать одного из должников встретила нежданных гостей весьма своеобразно. Достав из ведра цветы, женщина окатила оператора водой.

Её сын, владелец «Инфинити», с сентября так и не удосужился оплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

Евгений Дудко, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ Гродно и Гродненской области:

Должник в сентябре управлял автомобилем джип «Инфинити». Не нужно говорить, сколько стоит эта машина. Все знают, что дорогая. Водитель нарушил два пункта Правил дорожного движения. Во-первых, управлял транспортным средством с тонировкой. Во-вторых, не имел при себе документов. Было составлено два административных протокола, и мужчине необходимо было оплатить штраф в размере 100 тысяч. Но в течение трех месяцев долг не был погашен.

Проблемы с законом теперь не только у молодого человека, но и у его матери. Женщине придётся ответить за свою неуравновешенность.