Где ограничат движение в Минске в выходные: ремонтируют улицу Корженевского и проспект Рокоссовского

Новости Беларуси. Капитальный подход. Дорожные службы Минска приступают к ремонту проезжей части на улице Корженевского, а также путепровода на развязке кольцевой и Логойского тракта.

Здесь уже подготовили основу для работ по полной замене асфальтобетонного покрытия. Аналогичный капремонт проведут еще на нескольких столичных улицах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Оксана Гайдук, первый заместитель генерального директора ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Основные работы проводятся на улице Тимирязева, начаты подготовительные работы. В эти выходные планируется там устройство нижнего слоя. В подготовительные работы входит переустройство дорожно-бортового камня, высотная регулировка люков, смотровых колодцев, дождеприёмных колодцев.

В связи с плановыми работами ожидаются некоторые ограничения движения. Так, в эти выходные нельзя будет проехать по улице Корженевского на участке от ул. Лейтенанта Кижеватова до площади Казинца. Изменится и схема движения всех видов общественного транспорта. Подробную информацию можно узнать на сайте предприятия “Минсктранс”. Кроме того, из-за ремонта теплотрассы, благоустройства и замены колодцев возможно затруднение движения по проспекту Рокоссовского, улицам Сурганова, Берута, Волгоградской, Кнорина.