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Два трамвая столкнулись 21 мая на пересечении пр. Машерова и ул. Куйбышева в Минске. Пострадали 5 человек

21 мая 2014 18:55
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Новости Беларуси. Вынужденная остановка. Два трамвая столкнулись 21 мая на пересечении проспекта Машерова и улицы Куйбышева.

Первый трамвай как раз подъехал к остановке, когда в него на полном ходу врезался коллега. Причиной стало отключение силового кабеля.

В результате ДТП пострадали пять человек. У всех медики диагностировали черепно-мозговые травмы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Михаил Бизунок, командир второго взвода ДПС ОГАИ РУВД Центрального района:
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, которые доставлены в учреждения здравоохранения Минска. По результатам дорожно-транспортного происшествия проводится дополнительная проверка.

# Авария в Минске # авто # Фотофакт # Михаил Бизунок

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